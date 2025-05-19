FT: Євросоюз погодив запуск оборонного фонду на суму €150 млрд

Країни Європейського Союзу погодили створення фонду на €150 млрд для програм «позики в обмін на зброю».

Про це повідомляють Financial Times і Reuters.

Фонд Security Action for Europe (SAFE) буде забезпечений спільним бюджетом блоку. Як зазначає Reuters, SAFE надаватиме позики країнам-членам ЄС та деяким іншим державам, зокрема Україні, для проєктів, які підсилюють європейську оборону.

FT пише, що до цього рішення союзників підштовхнула війна РФ проти України та заклики президента США Дональда Трампа до більших витрат Європи на власну безпеку.

Ініціатива дозволить державам ЄС позичати кошти в Брюсселя й витрачати їх на озброєння через спільні закупівлі. Її запропонувала Європейська комісія на початку цього року, щоб пришвидшити переозброєння регіону.

Країни досягли згоди в цьому питанні вранці 19 травня, пише FT. За словами джерел серед посадовців, деталі використання коштів обговорювали кілька місяців. Формальне затвердження очікується в середу 21 травня, додали вони.