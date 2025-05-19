Генштаб: Росія лишилася без 1 040 військових і 29 артсистем за добу

Упродовж минулої доби, 17 травня, Росія втратила ще 1 040 своїх солдатів убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили один російський танк, пʼять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 118 дронів оперативно-тактичного рівня та ще 88 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 974 770 військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.