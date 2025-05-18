Вибори президента Польщі: Росія активізувала інформаційну війну проти країни

Перед президентськими виборами в Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни, а саме проводить спецоперацію Doppelganger («Двійник») — одну з наймасштабніших та найтриваліших інформаційних кампаній проти країн Євросоюзу й НАТО.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Кремлівські спецслужби створюють сайти та сторінки у соціальних мережах, які копіюють наповнення і вигляд реальних західних медіа. Однак на фейкових ресурсах росіяни поширюють дезінформацію під виглядом справжніх новин.

Щоб вплинути на вибори в Польщі, з березня 2025 року російські спецслужби поширювали неправдиві та маніпулятивні повідомлення, зокрема в соціальній мережі Х, і залучали до цього ботоферми й штучні акаунти, які імітували реальних виборців.

Основні меседжі зводилися до критики підтримки України з боку Польщі, закликів до виходу держави з Євросоюзу та дискредитації політики уряду премʼєр-міністра Дональда Туска. Тим часом проросійські медіа формували негативний образ України і називали її головним фактором «хаосу» у польській політиці.

Кілька днів тому, 16 травня, Дональд Туск заявив, що російські хакери атакували сайти його партії «Громадянська платформа» і сайти його партнерів по коаліції. Польща вже розслідує ці інциденти.