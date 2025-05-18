У Харкові чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК і загинув

У Харкові в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чоловік вистрибнув з вікна, він помер.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції на Харківщині.

Інцидент стався 12 травня. За даними правоохоронців, 39-річний потерпілий скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі. На його тілі не виявили ознак насильницької смерті, окрім травм, отриманих через падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». Відповідні матеріали направили до ДБР для перевірки дій працівників військкомату. Розслідування триває.