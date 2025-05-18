Корабель ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку — є загиблі й поранені

Ввечері 17 травня в Нью-Йорку, США, корабель Військово-морських сил Мексики зіткнувся з опорою Бруклінського мосту. Жертвами стали двоє людей, також є поранені.

Про це повідомляє BBC.

Це сталося під час «туру доброї волі». Навчальний вітрильник «Куаутемок» зачепив одну з опор мосту, проходячи під ним. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс стверджує, що перед цим корабель втратив електроживлення. У соцмережі X посадовець заявив, що загиблих двоє, 19 — поранені, з них двоє в критичному стані. Загалом на борту перебувало 277 людей.

Представники влади кажуть, що під час зіткнення на щоглах були члени екіпажу — усі щогли зламалися й упали на палубу. За даними берегової охорони міста, весь персонал «Куаутемок» лишався на борту — ніхто не впав у воду.

Бруклінський міст не зазнав серйозних ушкоджень. Поліція припускає, що причиною зіткнення були технічні несправності. Згодом мексиканське судно відбуксирували з місця аварії.

«Куаутемок» — корабель довзавдовжки 91 метр і завширшки 12 метрів. Щороку він вирушає в плавання після завершення занять у військово-морській академії, щоб підготувати курсантів. Цього року він вийшов із порту Акапулько 6 квітня. Його кінцевим пунктом мала стати Ісландія.