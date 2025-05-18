Вночі Росія атакувала Україну 273 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 18 травня окупанти били по Україні 273 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 8:00 підтверджено збиття 88 цілей на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через атаку росіян постраждали Київська область, Дніпропетровщина й Донеччина.