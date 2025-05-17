Reuters: Nissan розглядає закриття половини заводів у Японії та за кордоном для скорочення витрат

Компанія Nissan розглядає можливість закриття двох заводів зі складання автомобілів у Японії та низки зарубіжних підприємств, зокрема в Мексиці. Це частина плану скорочення витрат, про який компанія оголосила раніше цього тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, автовиробник може закрити завод Oppama в Японії, де Nissan почала виробництво ще у 1961 році, а також завод Shonan, що належить компанії Nissan Shatai, 50% якої контролює сама Nissan. У разі такого рішення в Японії залишиться лише три автоскладальні підприємства компанії.

За кордоном Nissan розглядає припинення виробництва на підприємствах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також можливе скорочення кількості заводів у Мексиці, повідомило одне з джерел.

У вівторок, 13 травня, третій за розміром автовиробник Японії оголосив про масштабне скорочення витрат. Зокрема, у межах програми реструктуризації компанія планує зменшити штат на 15% і скоротити кількість виробничих майданчиків у світі з 17 до 10.

Газета Yomiuri, яка першою повідомила про можливе закриття заводів як у Японії, так і за кордоном, зазначила, що під загрозою — два заводи в Мексиці.

У заяві на своєму сайті Nissan назвала повідомлення про потенційне закриття деяких підприємств спекулятивними й такими, що не ґрунтуються на офіційній інформації компанії.