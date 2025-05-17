Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у Газі. Що відомо зараз

Ізраїльські військові ввечері 16 травня заявили про початок першого етапу нового масштабного наступу в Газі. Тобто того ж дня, коли Дональд Трамп повернувся до США після візиту на Близький Схід без угоди про припинення вогню.

Про це пишуть Times of Israel та CNN.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала «широкомасштабні атаки та мобілізувала сили для захоплення стратегічних районів у секторі Гази в рамках початкових кроків операції «Колісниці Гідеона» та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі». Зокрема, йдеться про поразку ХАМАС та звільнення заручників.

«Війська Армії оборони Ізраїлю у складі Південного командування продовжуватимуть діяти для захисту громадян Ізраїлю та досягнення цілей війни», — йдеться у заяві військових.

Times of Israel з посиланням на палестинські медіа пише що вночі наземні війська Армії оборони Ізраїлю просунулися до Дейр-ель-Балаху в центральній частині Гази.

Дейр-ель-Балах — один з небагатьох районів Гази, куди наземні війська ще не вводили під час війни. Раніше війська діяли на околицях, але не глибоко всередині міста. Зараз під час просування там ЦАХАЛ завдав авіаударів та сильного артилерійського вогню.

Новий наступ ізраїльської армії почався після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу на початку травня заявив, що жителів Гази переселять на південь. Це сталося після того, як його уряд схвалив масштабнішу військову операцію, яку один з міністрів назвав планом «завоювання» цієї території.

З 15 травня ізраїльські військові активізували операції по всій Газі, вбивши понад 100 людей, зазначає Times of Israel. Нетаньягу пообіцяв продовжувати бомбардування, навіть попри те що Трамп пропонував створити в анклаві «зону свободи».

За даними Цивільної оборони Гази, багато жертв є у Джабалі на півночі Гази та в Хан-Юнісі на півдні.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо й відбуватимуться, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.