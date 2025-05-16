Телескоп «Хаббл» показав туманність у сусідній галактиці, схожу на цукрову вату

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував сяйливий пейзаж однієї з галактичних сусідок Чумацького Шляху — карликової галактики Велика Магелланова Хмара. На фото — частина туманності.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Велика Магелланова Хмара розташована за 160 тисяч світлових років від Землі та є найбільшою серед багатьох малих галактик-супутників Чумацького Шляху.

ESA / Hubble / NASA

Завдяки потужним камерам телескопа, зокрема ширококутній WFC3, яку використали для збору спостережень для цього зображення, туманність на фото можна розгледіти в деталях. WFC3 оснащена різними фільтрами, кожен з яких пропускає лише певні довжини хвиль або кольори світла. Для зображення поєднали пʼять різних фільтрів, включно з тими, що вловлюють ультрафіолетове та інфрачервоне світло, яких людське око не бачить.

Коли фахівці з обробки зображень обʼєднують оригінальні відфільтровані дані в багатокольорове зображення, вони дають колір кожному фільтру. Більш короткі довжини хвиль світла, такі як ультрафіолетове, забарвлюються в синій або фіолетовий, а більш довгі довжини хвиль, зокрема інфрачервоне, — у червоний.

Така колірна схема відображає реальність і додає нову інформацію з тих частин електромагнітного спектру, які людина не здатна побачити.