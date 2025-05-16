Ексдиректор ФБР виклав фото з мушлями у формі цифр 8647 на піску. Його звинуватили в заклику до вбивства Трампа

Колишнього директора Федерального бюро розслідувань США Джеймса Комі перевіряють після того, як він опублікував фото мушель на піску, викладених у формі цифр 8647. Це зчитали як заклик до вбивства президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Уже видалений пост Джеймса Комі в Instagram. Підпис: «Круті мушлі на моїй пляжній прогулянці».

У США число 86 можуть використовувати в значенні «викинути когось із бару за пияцтво» або ж «порушення громадського порядку». За словником Merriam-Webster, «86» як сленг може означати «позбутися когось». А «47» — це, імовірно, сам Трамп, бо він 47-й президент США.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що Комі «щойно закликав до вбивства Трампа». За її словами, Міністерство внутрішньої безпеки і Секретна служба США розслідують цю загрозу і «зреагують у відповідний спосіб».

Речник Секретної служби заявив, що агентство «ретельно розслідує все, що можуть вважати потенційною загрозою захищеним посадовцям».

«Ми знаємо про повідомлення колишнього директора ФБР у соціальних мережах і дуже серйозно ставимося до подібної риторики», — зазначили в заяві.

Сам Комі видалив цю фотографію та опублікував новий пост.

«Раніше я опублікував фото мушель, які я бачив сьогодні на прогулянці пляжем і які, як я припустив, були політичним посланням. Я не усвідомлював, що деякі повʼязують ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства будь-якого роду, тому я видалив пост».

Критики Трампа почали використовувати «86» ще за часів його першого президентського терміну, пише The New York Times. За кілька тижнів до виборів 2020 року передвиборчий штаб Трампа помітив значок із написом «86 45», який зʼявився на столі позаду губернаторки Мічигану Гретхен Вітмер під час інтервʼю. Посадовицю звинуватили в «заохоченні до спроб вбивства президента Трампа».