Світовий банк надасть Україні $84 млн. Куди витратять ці гроші

Світовий банк надасть Україні $84 млн. За ці кошти в межах програми «єВідновлення» відбудовуватимуть житло, пошкоджене черех агресію РФ. Рішення про додаткове фінансування Рада директорів Світового банку схвалила 9 травня. А 15 травня представники України та банку підписали відповідну угоду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку з української сторони підписували віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, а від Світового Банку — регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Боб Сом.

Очікують, що за виділені гроші відновлять 25 тисяч будинків. Кошти виділили за проєктом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Його мета — вирішувати невідкладні та критичні потреби в ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, що постраждали через збройну агресію РФ. За умовами програми будинки для відновлення мають розташовуватися в територіальних громадах, які наразі підконтрольні Україні.

Загалом через програму HOPE понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Кошти для додаткового фінансування проєкту надали в межах Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).