Світовий банк надасть Україні $84 млн. Куди витратять ці гроші

Світовий банк надасть Україні $84 млн. За ці кошти в межах програми «єВідновлення» відбудовуватимуть житло, пошкоджене черех агресію РФ. Рішення про додаткове фінансування Рада директорів Світового банку схвалила 9 травня. А 15 травня представники України та банку підписали відповідну угоду.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Угоду про додаткове фінансування між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку з української сторони підписували віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, а від Світового Банку — регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Боб Сом.
Очікують, що за виділені гроші відновлять 25 тисяч будинків. Кошти виділили за проєктом «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Його мета — вирішувати невідкладні та критичні потреби в ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, що постраждали через збройну агресію РФ. За умовами програми будинки для відновлення мають розташовуватися в територіальних громадах, які наразі підконтрольні Україні.
Загалом через програму HOPE понад 87 тисяч домогосподарств отримали компенсацію за пошкоджене майно. Кошти для додаткового фінансування проєкту надали в межах Спеціальної програми відновлення для України та Молдови Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA SPUR).