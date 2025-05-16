Путін рівнем російської делегації зруйнував надії Трампа. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 травня

Головною повʼязаною з Україною темою світових медіа залишаються ймовірні переговори Росії та України в Туреччині, а саме ― те, як поводиться російська сторона. Видання на кшталт Reuters, The Washington Post і CNBC досі пишуть, що на ці перемовини, перші за три роки, покладали чимало надій ― однак усе сильніші підозри, що росіяни просто водять світ за носа. І Путін на перемовини, яких сам нібито домагався, не їде, відправляючи «менеджерів середньої ланки», як пише WP. Цим демаршем російський диктатор фактично руйнує надії Дональда Трампа на швидке припинення бойових дій. Якби Путін справді був у цьому зацікавлений, то приїхав би, пише медіа.

Time опублікували колонку українського письменника Андрія Куркова під назвою «Як Трамп розчарував Україну». Спершу українці мали щодо новообраного президента чимало надій ― зрештою, обіцянка «завершити війну за добу» подобалася багатьом. Однак із тим, як американський президент вирішив тиснути на Україну, даючи Росії поблажку за поблажкою, стало відчутно, що Трамп не особливо розуміє причин цієї війни ― і, що важливіше, не надто прагне їх зрозуміти. Апогеєм цього нерозуміння стали публічні нападки на Зеленського в Білому домі наприкінці лютого, які «принизили всіх українців незалежно від політичних уподобань». Відтоді стало очевидним, що Трамп не особливо переживає за долю України, а головне для нього ― вигода й політичні бали. «Так що зараз ми покладаємо надії на інших ― на Європу, ― підсумовує він. ― Із тим, як Америка, схоже, віддаляється від нашого кутка, ми все більше придивляємось до наших західних сусідів. Чи заповнять вони порожнечу, яка утворюється на місці США? Невідомо, лише час покаже. Усе, що ми можемо зараз, ― це сподіватись».