Учені розкрили секрет рудих котів — ось чому вони особливі

Дослідники з Японії та США розкрили секрет рудих котів. Виявилося, що в них бракує певної ділянки ДНК у гені під назвою ARHGAP36. Через це клітини, які визначають колір шерсті, очей і шкіри, починають виробляти світліший пігмент, що і створює рудий колір.
Про це пише ВВС.
Протягом десятиліть вчені спостерігали, що повністю руді коти — найчастіше самці. Це пояснюється тим, що особливий ген знаходиться на Х-хромосомі. Самці мають лише одну Х-хромосому, тому навіть один «дефектний» ген може зробити кота повністю рудим.
У клітинах, які надають котам колір шерсті, шкіри та очей — меланоцитах — значно активніший ген ARHGAP36. Гени складаються з фрагментів ДНК, які, як і в усіх живих організмах, надають клітинам інструкції щодо їхнього функціонування.
Порівнюючи ДНК десятків котів із рудим і не рудим забарвленням, вчені виявили, що в тварин із рудою шерстю в гені ARHGAP36 відсутній один фрагмент ДНК. Без цього фрагмента активність ARHGAP36 не пригнічується — він стає гіперактивним. На думку вчених, саме це змушує меланоцити виробляти світліший пігмент.
А ось у самок — дві Х-хромосоми, і для повністю рудого забарвлення обидві повинні мати цю зміну. Тому в кішок частіше буває плямисте або триколірне забарвлення. Це також пояснює, чому триколірні кішки завжди мають різні плями. Річ у тім, що на ранньому етапі розвитку одна з Х-хромосом випадково деактивується в кожній клітині, тому в різних ділянках тіла — різні кольори шерсті.
Це відкриття не лише задовольнило цікавість любителів тварин, але також може мати важливе значення для медицини — як для котів, так і, можливо, для людей. Адже ген ARHGAP36 наявний і в людей — його пов’язують із ризиком виникнення раку шкіри та випадіння волосся.