Дослідження: Росія атакувала щонайменше 25 українських готелів з початку вторгнення. Це системна практика

Від початку повномасштабного вторгнення до 15 березня 2025 року Росія атакувала українські готелі щонайменше 31 раз. Від цього постраждали 25 журналістів та інших медійників, а медіафахівець Reuters Раян Еванс загинув.

Про це йдеться в дослідженні Truth Hounds і організації «Репортери без кордонів».

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Якщо у 2022 році зафіксували вісім російських ударів по готелях, то у 2023-му вони почастішили наприкінці року — чотири з п’яти атак сталися після серпня. У 2024 році ця тенденція ще посилилася: з 14 задокументованих ударів 11 було із серпня. На початку 2025-го, лише за два місяці зафіксували ще чотири подібних інциденти. Тобто це не поодинокі випадки, а стійка практика. Загалом під ударами опинилися 25 українських готелів.

В атакованих готелях зазвичай проживали представники медіа, гуманітарних організацій, посадовці у відрядженнях, а також внутрішньо переміщені особи. Хоча в окремих випадках у готелях могли зупинятися військові, їхня присутність була обмеженою і не мала системного характеру.

Зазвичай Росія бʼє по готелях уночі, із застосуванням крилатих і балістичних ракет з комплексів «Іскандер». Переважно цілі атаки — це українські міста в зонах активних бойових зіткнень. За міжнародним гуманітарним правом, готелі не є законними військовими цілями.

28 серпня 2024 року Росія вдарила по готелю «Аврора» у Кривому Розі. Тоді загинули щонайменше чотири людини. Telegram / Сергій Лисак

Інтенсивність нападів на готелі різко зросла у серпні — жовтні 2024 року, і ключовою ціллю став Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Упродовж кількох місяців Росія атакувала щонайменше п’ять готелів у місті. Ця тактика продовжилася й на початку 2025 року — у лютому та березні зафіксували ще принаймні три удари.

Атаки на готелі вочевидь є складовою ширшої стратегії Росії, спрямованої на залякування журналістів, щоб притлумити висвітлення її воєнних злочинів в Україні. Щоб виправдати ці удари, Росія поширює фейки про нібито присутність уражених «іноземних найманців». Автори дослідження зазначають, що Міністерство оборони Росії активно використовує — а подекуди й ініціює — цей наратив, навмисно розмиваючи межу між журналістами та учасниками бойових дій.

Протягом того ж періоду українська армія також завдала ударів по готелях на окупованих Росією територіях. Дослідники зафіксували вісім таких випадків — готелі на окупованих Росією територіях обстрілювати з артилерії та ракетами. Оскільки є докази, що ці готелі використовували з військовою метою, вони становлять законні військові цілі за нормами міжнародного гуманітарного права.

Один з найвідоміших інцидентів стався 11 липня 2023 року, коли ракетний удар вразив готель «Дюна» в місті Бердянськ Запорізької області. Тоді загинув російський офіцер Олег Цоков, заступник командувача Південного військового округу Росії. За наявними даними, готель атакували ракетою Storm Shadow.

Журналісти з досвідом висвітлення війн в інших країнах зазначили, що небезпека в Україні відчувається особливо гостро. Поширене використання дронів і балістичних ракет змінило характер висвітлення подій на передовій, зробивши пересування дуже непередбачуваним і ускладнивши оцінку ризиків.

Загалом результати опитування свідчать про те, що серед українських та іноземних журналістів все більше поширюється думка, що готелі поблизу лінії фронту стають небезпечними.