Адміністрація Трампа хоче депортувати російську дослідницю з Гарварду за контрабанду ембріонів жаби

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує депортувати до Росії дослідницю Гарвардської медичної школи Ксенію Петрову за контрабанду ембріонів жаби.

Про це передає студентська газета Гарвардського університету The Harvard Crimson.

Урядові юристи заявили, що Петрову можуть депортувати, попри те що це нібито небезпечно для неї — вона виступила проти війни Росії в Україні. Її адвокат казав раніше, що повернення до РФ стане «самогубством» для Петрової.

Уряд подав до федерального окружного суду штату Массачусетс кримінальні звинувачення в контрабанді проти Петрової.

У лютому Ксенію Петрову заарештували співробітники митної та прикордонної служби в аеропорту «Бостон-Логан» за те, що вона не задекларувала ембріонів жаби, які намагалася привезти до країни з Франції. Відтоді дослідницю утримують у слідчому ізоляторі Імміграційної та митної служби в Луїзіані.

Жінка подала до суду на Міністерство внутрішньої безпеки за анулювання її візи. За її словами, вона нібито не знала про вимогу декларувати біологічний матеріал після прибуття до США.

У заяві, поданій для підтримки обвинувачень у контрабанді, офіцер Імміграційної та митної служба США стверджує, що співробітник служби запитав Петрову, чи знала вона, що зобов’язана задекларувати біологічні матеріали під час в’їзду до США. Вона нібито відповіла, що не впевнена.

Потім офіцер переглянув кілька текстових повідомлень на телефоні Петрової, у яких колега та керівник її лабораторії поцікавилися, як вона планує провезти ембріони жаб через митницю. Петрова, як стверджується, відповіла своєму керівнику, що в неї немає плану.

«Я ж не зможу їх проковтнути», — написала вона в одному з повідомлень.