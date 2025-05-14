«Путін, схоже, боїться». Огляд матеріалів іноземних медіа 14 травня

Світові медіа продовжують слідкувати за ймовірними прямими переговорами між Україною та Росією ― зосереджуючись на тому, що росіяни максимально затягують чітку відповідь, чи приїде Путін до Туреччини. На цьому тлі німецьке видання Der Spiegel опублікувало інтервʼю з Володимиром Зеленським, де той оцінює ймовірність прибуття російського диктатора на переговори як невисоку, заявляючи, що «той, певно, боїться». Та оскільки за зрив переговорного процесу Росії загрожують нові додаткові санкції, які боляче вдарять по рядових росіянах, Зеленський припускає, що ймовірність появи Путіна на переговорах усе ж існує. А Financial Times пишуть, що на тлі такого очевидного небажання Росії завершувати війну Сполучені Штати поступово змінюють свою позицію. Так, віцепрезидент країни Джей Ді Венс, традиційно відомий своїми жорсткими заявами щодо України, на минулому тижні несподівано сказав, що «росіяни хочуть забагато», пише видання.

«В американців була проста ідея: давайте зачаруємо Росію, натиснемо на Зеленського ― й отримаємо угоду, ― каже виданню колишній посол Німеччини у США Вольфганг Ісінгер, який і спілкувався з Венсом. ― Та виявилось, що цього недостатньо». Як запевняє експосол США в Росії Майкл Макфол, віднедавна у словах Трампа можна почути роздратування, адже він розуміє, що дає росіянам забагато, а взамін нічого не отримує, і що Путін несерйозний переговірник. Натомість Україна показує себе послідовною і надійною стороною, яка до того ж уклала зі Штатами важливу угоду про корисні копалини. Особливої надії, що Трамп суттєво змінить свою позицію і стане палким союзником Києва, немає, однак він може принаймні перестати заважати Україні опиратись росіянам. А може й накласти на Росію нові жорсткі санкції ― згода Конгресу на це є.

Більшості спостерігачів зрозуміло, що Путін просто тягне час, сподіваючись, що Трамп втратить інтерес до цієї війни й припинить збройну підтримку Києва, «забувши» про конфлікт. Однак на кону стоїть вже занадто багато, каже FT Томас Грем з американського аналітичного центру «Рада з міжнародних взаємин». «Трамп справді ще може залишити Україну саму, але на цьому етапі це виглядатиме як його поразка», ― каже він.

Видання The Guardian відзначає зміцнення українських позицій в Європі ― лише протягом тижня Україна запустила створення міжнародного трибуналу для потенційного суду над Путіним і російськими високопосадовцями, причетними до нападу Росії на Україну, а минулої суботи в Києві зібрались лідери Франції, Німеччини та Великої Британії ― перший подібний випадок, до того ж президенти мали змогу дорогою поговорити та синхронізувати свої позиції. Зрештою, сподівається авторка колонки, європейська кореспондентка медіа Наталі Точчі, навіть якщо припинення вогню найближчим часом не буде, Україна має сили, засоби та настрій боротись далі.

Далі в огляді ― про те, як росіяни спонукають підлітків у Маріуполі вести блоги про «розквіт» міста, про грубе ставлення поляків до українських біженців і про любов німців до автівки «Запорожець». Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.