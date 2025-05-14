TikTok обмежив пошукові запити про вірусне відео Макрона і Мерца. Усе через російські фейки про наркотики

TikTok обмежив пошукові запити, повʼязані з відео з лідерами Німеччини та Франції під час їхньої поїздки до Києва. Усе через російські фейки про те, що вони нібито вживали наркотики в потязі.

Про це пише Bloomberg.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц увечері 9 травня вирушили потягом до Києва. На одне з відео, яке зробили журналісти, потрапив момент, де Макрон прибирає зі столу серветку і кладе її до кишені, а Мерц піднімає щось, що виглядає як соломинка для перемішування кави.

Кадри, на яких президент Франції Емманюель Макрон прибирає зі стола серветку.

Проросійські боти та реальні користувачі соцмереж написали сотні постів, що серветка — це нібито пакетик із кокаїном, а паличка — ложечка, щоб нюхати порошок. Деякі з подібних публікацій зібрали понад мільйон переглядів у соцмережах X, TikTok і YouTube.

Фейк одразу підхопили в Росії. Представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що на столі Макрона, Стармера і Мерца лежала не серветка, а «пакетик і ложечка» для наркотиків, і що лідери під час поїздки нібито «нюхали». Це підхопили інші російські пропагандисти.

Поширення фейку стало настільки масштабним, що урядам Франції та Британії довелося офіційно заперечити звинувачення.

«Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик», — написали в Офісі президента Франції.

«Ми вже бачили подібні спроби в минулому — особливо з боку російської держави, яка стає дедалі відчайдушнішою через ситуацію в Україні», — заявив у понеділок представник прем’єра Великої Британії Дейв Парес. Він додав, що уряд не знає, хто саме стоїть за цією кампанією. Представник уряду Німеччини назвав ці звинувачення абсурдними.

На тлі цього TikTok повідомив, що вжив заходів щодо низки відео та обмежив пошукові запити, пов’язані з інцидентом. YouTube і X на запити про коментарі не відповіли.

Російські пропагандисти не вперше поширюють фейки про те, що президент України Володимир Зеленський нібито вживає наркотики. Часто для цього за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові відео. Bloomberg зазначає, що через активне поширення в соціальних мережах будь-який, навіть найбезглуздіший, фейк можуть видати за правду.