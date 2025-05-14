Приквел «Гри престолів» про Дункана Високого знову перенесли

Премʼєру серіалу «Лицар Семи Королівств» — приквелу «Гри престолів» — перенесли на 2026 рік.

Про це пише Variety.

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Хоча кіностудія Warner Bros. Discovery так і не оголосила точної дати виходу серіалу, його очікували до кінця 2025 року. Проте 14 травня на презентації для рекламодавців показали перший тизер серіалу з титром у фіналі: «2026». Канал HBO уточнив, що премʼєра запланована на зиму.

Серіал «Лицар Семи Королівств» заснований на повістях Джорджа Мартіна про лицаря Дункана Високого та його зброєносця Ейгона Таргарієна. Дії приквелу відбуваються приблизно за 100 років до подій «Гри престолів» і через 100 років після подій «Будинку дракона».

Вже є й офіційний опис серіалу: «За століття до подій «Гри престолів» два випадкові герої мандрували Вестеросом. Молодий, наївний, але сміливий лицар сер Дункан Високий та його крихітний зброєносець Егг. За часів, коли Таргарієни досі панують на Залізному троні, а памʼять про останніх драконів ще жива, на них чекають великі справи, небезпечні супротивники та захопливі пригоди».

Над серіалом працює Джордж Мартін, а також автори «Будинку дракона» Айра Паркер і Раян Кондал.

Головні ролі грають Пітер Клеффі (Дункан Високий) та Декстер Сон Ансел (Егг). Також в акторському складі — Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).