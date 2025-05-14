Світ чекає, чи Путін зважиться з’явитись у Туреччині. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 травня

Ледь не всі великі медіа світу випустили повідомлення про ймовірну зустріч між Володимиром Зеленським і президентом Росії Путіним ― уперше з початку повномасштабного вторгнення росіян. У публікаціях здебільшого новинного характеру журналісти переважно гадають, чи зʼявиться російський диктатор на переговори, чи знайде привід не прибути на зустріч, якої нібито сам бажає. Медіа, зокрема The Washington Post, CNN і Reuters, зауважують, що з українського боку є повна готовність до перемовин. І що Київ неодноразово наголошував на цьому, вочевидь вважаючи це сильною частиною своєї переговорної позиції, зокрема, зі США. Інший ракурс ситуації дає видання The Moscow Times ― подаючи позиції, наприклад, сепаратиста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який радить Путіну в жодному разі не погоджуватись на зустріч з українським президентом, адже «це пастка».

Тим часом Deutsche Welle розповідає про те, як Японія допомагає Україні розміновувати деокуповані території. У японських компаній чимало досвіду для цього ― приміром, виробник важкої техніки Komatsu вже багато років співпрацює з урядами Камбоджі, Лаосу, Анголи, щоб розробляти та застосовувати спеціальну розмінувальну техніку. Тепер компанія за підтримки японського уряду використовує ці знання і в Україні ― так, торік місцеві розміновувачі отримали чотири спеціальні броньовані екскаватори. Згодом група українських рятувальників з ДСНС відвідала Японію для навчання роботи на цій техніці.

Також видання розповідає про японського професора Хідеюкі Савада, який з групою студентів розробляє дрони зі спеціальним програмним забезпеченням, що використовують системи штучного інтелекту для виявлення мін із повітря. Оснащені інфрачервоними камерами, такі безпілотники можуть обстежувати ділянки значно швидше за саперів. «Я почав досліджувати цю тему у 2019 році, намагаючись навчити роботів поводитись і реагувати як люди, ― каже DW Савада, експерт зі штучного інтелекту. ― Зараз ми використовуємо машинне навчання, щоб навчити робота розрізняти міни з-поміж сотень інших зображень, які ми йому показуємо».

Наразі дрони команди Савада вже можуть виявляти 95% від наявних на ділянці мін.