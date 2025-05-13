В Іспанії хочуть заборонити телефонний спам — це майже половина всіх дзвінків у країні

Уряд Іспанії хоче заборонити компаніям здійснювати холодні дзвінки споживачам, зобов’язавши телекомунікаційних операторів блокувати дзвінки від фірм без спеціального цифрового коду.

Про це пише AFP.

Блокування небажаних комерційних дзвінків захистить «благополуччя і конфіденційність споживачів», заявив міністр із захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй.

За його словами, комерційні дзвінки мають ідентифікуватися за «специфічним кодом, спеціальним префіксом», а оператори повинні блокувати всі дзвінки від компаній, які не використовують цей код.

Також уряд планує визнати недійсними будь-які контракти, укладені в результаті небажаних дзвінків, і зобов’язати компанії кожні два роки оновлювати згоду споживачів на отримання комерційних дзвінків.

«Мета — відрадити компанії від такої бізнес-моделі та змусити їх припинити практики, які завдають стільки клопоту громадянам», — сказав Бустіндуй.

Згідно з дослідженням 2023 року, проведеним американською компанією з кібербезпеки Hiya у 39 країнах, 42% дзвінків в Іспанії у третьому кварталі були спамом — це другий найвищий показник у Європі.

Бустіндуй зазначив, що ці заходи впровадять за допомоги поправок до законопроєкту про захист прав споживачів, який розглядатимуть у парламенті «протягом найближчих тижнів».