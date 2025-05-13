У Британії чоловіка звинуватили в убивстві, якого він не вчиняв, — він провів за ґратами 38 років

У Великій Британії Пітера Саллівана звільнили після 38 років увʼязнення. У 1986 році його засудили за вбивство 21-річної барменки Даян Сіндалл, проте зараз слідство встановило, що він невинний.

Про це пише ВВС.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Майже 40 років тому Даян Сіндалл поверталася зі зміни в барі та зазнала жорстокого сексуального нападу в Беркенгеді. У цьому звинуватили Пітера Саллівана. Проте він стверджував, що не винний.

Комісія з розгляду кримінальних справ — державний орган, що займається переглядом можливих судових помилок — передала справу Саллівана до апеляційного суду минулого року. Це сталося після того, як повторний аналіз сперми, знайденої на місці злочину, виявив ДНК-профіль невідомого чоловіка.

Пітеру Саллівану зараз 68 років. Його випадок вважають найтривалішою судовою помилкою щодо живого увʼязненого в історії британської юстиції. Під час відеозвʼязку з вʼязниці Вейкфілд чоловік розплакався, почувши, що його звільняють.

«Те, що сталося зі мною, — дуже несправедливо. Але це не применшує жахливість того, що сталося: убили молоду жінку», — сказав Пітер Салліван.