У Британії чоловіка звинуватили в убивстві, якого він не вчиняв, — він провів за ґратами 38 років

У Великій Британії Пітера Саллівана звільнили після 38 років увʼязнення. У 1986 році його засудили за вбивство 21-річної барменки Даян Сіндалл, проте зараз слідство встановило, що він невинний.
Про це пише ВВС.
Майже 40 років тому Даян Сіндалл поверталася зі зміни в барі та зазнала жорстокого сексуального нападу в Беркенгеді. У цьому звинуватили Пітера Саллівана. Проте він стверджував, що не винний.
Комісія з розгляду кримінальних справ — державний орган, що займається переглядом можливих судових помилок — передала справу Саллівана до апеляційного суду минулого року. Це сталося після того, як повторний аналіз сперми, знайденої на місці злочину, виявив ДНК-профіль невідомого чоловіка.
Пітеру Саллівану зараз 68 років. Його випадок вважають найтривалішою судовою помилкою щодо живого увʼязненого в історії британської юстиції. Під час відеозвʼязку з вʼязниці Вейкфілд чоловік розплакався, почувши, що його звільняють.
«Те, що сталося зі мною, — дуже несправедливо. Але це не применшує жахливість того, що сталося: убили молоду жінку», — сказав Пітер Салліван.
Після слухання сестра Саллівана Кім Сміт наголосила, що в цій справі ніхто не виграв:
«Вони втратили доньку. Її вже не повернути. Ми отримали Пітера назад, і тепер маємо знову будувати життя навколо нього. Шкода, що все це взагалі сталося».
Лише нещодавно технології досягли рівня, за якого стало можливим провести ДНК-аналіз сперми, взятої з черевної порожнини Даян Сіндалл. Саме цей аналіз став поворотним моментом у справі. Королівський адвокат Дункан Аткінсон, який представляв Королівську прокурорську службу, заявив, що сторона обвинувачення визнає: нові ДНК-докази підривають законність обвинувального вироку проти Саллівана.
Тож, враховуючи нові докази, Саллівана більше не можна обґрунтовано вважати винним у справі Даян Сіндалл.
Загалом Салліван провів під вартою 38 років, 7 місяців і 21 день — загалом 14 113 днів. Поліція вже поновила розслідування вбивства Сіндалл, однак пошук у національній базі ДНК не дав збігів.