Axios: У Білому домі США думали про крісло колісне для Байдена, якби його переобрали

Стан здоровʼя попереднього президента США Джо Байдена був настільки тривожним у 2023 та 2024 роках, що радники приватно обговорювали можливість використовувати для нього крісло колісне, але тільки в разі переобрання.

Про це йдеться у книзі «Первісний гріх: занепад президента Байдена, його приховування та його катастрофічне рішення балотуватися знову» авторства Джейка Таппера з CNN та Алекса Томпсона з Axios, яка вийде 20 травня.

Дискусії радників свідчили про погіршення здоровʼя президента, зокрема проблеми з хребтом, попри які Байден вирішив балотуватися на другий термін у віці 81 року. Також це продемонструвало рішучість його адміністрації приховувати проблеми.

Помічники Джо Байдена вважали політично неприйнятним, якщо він почне використовувати крісло колісне під час передвиборчої кампанії. Водночас вони боялися, що тоді ще президент знову впаде (так було, коли він спіткнувся об мішок з піском у Військово-повітряній академії в червні 2023 року).

З того часу помічники шукали якнайкоротші пішохідні доріжки, почали наполягати на поручнях для сходів на сцену, змушували президента частіше носити кросівки тощо.

Лікар Байдена Кевін ОʼКоннор приватно висловлював стурбованість, як президентство впливає на здоровʼя демократа, і часто сперечався з чиновниками, щоб ті робили графік президента менш активним. ОʼКоннор жартував, що співробітники Байдена намагалися його вбити, поки він намагався зберегти йому життя.

Упродовж 2024 року помічники Байдена розповідали журналістам, що кульгава хода президента частково наслідок перелому стопи в листопаді 2020 року. Натомість ОʼКоннор у звітах писав, що «обидва невеликі переломи його стопи повністю загоїлися», але в Байдена був «легкий артрит стопи після перелому» та «значний артрит хребта».

На запитання про зміст книги, речник Байдена, який побажав залишитися анонімним, заявив, що медичне обстеження Байдена чітко вказало — його хода частково спричинена зношенням хребта, але не потребує спеціального лікування

«Так, з віком відбулися фізичні зміни, але це не є доказом когнітивної нездатності... Насправді, факти свідчать про протилежне — він був дуже ефективним президентом», — резюмував речник.