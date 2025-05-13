Кандидатку в мери мексиканського міста застрелили на прямій трансляції її передвиборчого мітингу

Пряма трансляція у фейсбуку зафіксувала стрілянину на передвиборчому мітингу кандидатки в мери мексиканського Тексістепек Єсенії Лари Гутьєррес — вона загинула разом з трьома іншими людьми. На відео було чутно близько 20 пострілів.

Про це передає CNN.

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Єсенія Лара Гутьєррес вітала мешканців муніципалітету, коли проходила вулицями міста в оточенні своїх прихильників. Натовп посміхався та скандував. І раптом почалася стрілянина.

Єсенія Лара Гутьєррес.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад на Гутьєррес і її загибель. Мотиви вбивства поки що зʼясовують. Уряд Мексики координує дії з посадовцями штату Веракрус і запропонує федеральну підтримку, якщо вона знадобиться. Кандидатка в мери Гутьєррес була членом правлячої партії Шейнбаум «Морена».

Напади і вбивства політичних кандидатів — поширене явище у Мексиці. Торік у країні була рекордна кількість жертв політично-кримінального насильства. Правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 атаку на людей та обʼєкти. Більшість жертв або обіймали посади на муніципальному рівні, або балотувалися на них.