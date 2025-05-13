Новий понтифік одразу показав, що він на боці України. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 травня

Минуло менше ніж тиждень, як обрали нового Папу Римського, а Лев ХІV уже проявив одну значну відмінність від попередника ― свою однозначну підтримку України в її прагненні справедливого миру, пише італійська La Stampa. Про це свідчить і згадка про Україну в недільній промові, й те, що першим главою держави, з яким говорив новообраний Папа, став Володимир Зеленський, пише видання. Інший доказ прихильності Льва ХІV до позиції України у війні ― наголос на тому, що мирне рішення має бути справедливим. Це якраз те, на що спирається у своїй риториці Київ.

Також Папа згадав війну в секторі Гази ― заявивши, що прагне миру й там, як і звільнення заручників, що є запорукою припинення бойових дій. Це, як вважають у La Stampa, окреслює засоби, якими можна досягти миру ― і в цьому новий очільник Ватикану відрізняється від Папи Франциска, який говорив більше про припинення протистояння як такого, а щодо України геть вдавався до суперечливих заяв на кшталт «сміливості підняти білий прапор».

Позиція нового Папи може бути корисною для мирних зусиль Дональда Трампа, пише італійське медіа. Так, їхня мотивація до завершення воєнних конфліктів може бути різною, але підходи, в принципі, збігаються. І Лев XIV, і Трамп бажають швидкого завершення воєн, зокрема між Росією та Україною і в секторі Гази. Обидва виступають за стійкий мир. Тож перший понтифік-американець нібито грає по один бік з очільником Білого Дому. Програє ж від цих дій Путін. Він явно не входить до числа окреслених Львом XIV «людей доброї волі», які прагнуть миру. І спільними зусиллями Католицької церкви та американської влади загнати російського диктатора в кут буде легше, сподівається редакція La Stampa.

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