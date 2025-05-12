В Аргентині знайшли документи нацистів — це допоможе зрозуміти їхні фінансові схеми та міжнародні звʼязки

У підвалі Верховного суду Аргентини знайшли 83 ящики з документами нацистської Німеччини. Історики сподіваються, що документи дадуть підказки про фінансові мережі нацистів та їхні міжнародні звʼязки — їх досліджуватимуть у цьому аспекті.

Про це пишуть BBC та Reuters з посиланням на заяву цього суду.

Документи знайшли співробітники музею, які розчищали підвал суду перед тим, як перенести архів у нове приміщення. Їх зацікавили декілька деревʼяних ящиків для шампанського, які вони побачили під час прибирання.

«Відкривши одну з коробок, ми виявили матеріал, призначений для закріплення та поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час [Другої світової війни]», — сказали вони.

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У червні 1941 року з Токіо до Аргентини прибули 83 ящики — їх привіз японський пароплав «Нан-а-Мару».

У паперах вказали, що це «особисті речі», але митники насторожилися — посилка була дуже велика. Вони навмання відкрили п’ять мішків і знайшли всередині нацистську пропаганду: листівки, фото та інші матеріали.

Після цього мішки передали до Верховного суду. Німецьке посольство в Аргентині хотіло, щоб їх повернули до Токіо, але суддя вирішив — усе залишиться в країні. До 1944 року з цим нічого не робили, а потім Аргентина припинила відносини з нацистською Німеччиною і мішки просто забули в підвалі суду.

Зараз ці ящики перенесли до безпечного приміщення, суд повідомив про цю знахідку Музей Голокосту Буенос-Айресу і попросив допомогти інвентаризувати їхній зміст.