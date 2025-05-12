Генштаб: За добу Росія лишилася без трьох систем ППО і 1 170 військових

Протягом минулої доби, 11 травня, Росія втратила 1 170 військових убитими й пораненими, а ще сотні одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили вісім російських танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три системи ППО, 141 дрон оперативно-тактичного рівня та ще 171 одиницю автомобільної техніки, шість одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 967 тисяч військових убитими та пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.