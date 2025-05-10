«Ідея на сьогодні не жива». Зеленський прокоментував концепт відведення військ на 15 кілометрів в обидві сторони

Володимир Зеленський прокоментував ідею про відведення українських та російських військ на 15 кілометрів і зауважив, що офіційно Україні цього не пропонували. Проте щодо цього концепту виникає багато деталей і, за словами президента, сама ця ідея не жива, бо все залежить від моніторингу.

«Незрозуміло, з якої лінії ми будемо рахувати: з кордону, з якої контактної лінії? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалася з території Білорусі — летіли ракети, тобто вглиб Білорусі також на 15 кілометрів?» — сказав він.

Але, за словами Зеленського, виникає питання, чому саме на 15 кілометрів, а не глибше. Він наголосив, що далекобійна артилерія сягає 40 кілометрів, а дрони летять на 50—100 кілометрів.

Якщо ж говорити про 15-кілометрове відведення військ, то тоді в Херсоні не буде українських Сил оборони — це означатиме, що «у нас не буде Херсону».

Президент пояснив: досвід з 2014 року показує, що під час припинення вогню російські війська «рили і йшли» — 100, 200, 300 метрів щоденно. І тому контактна лінія відрізнялася від лінії замороження конфлікту.

«Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. До Покровська там пару кілометрів. (...) Якщо погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста як Херсон, Харків і Суми — у всіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна. Тому що до них буде долітати артилерія».