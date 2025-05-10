Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України Анатолія Лойфа звільнили з посади після того, як журналісти помітили його на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця.
Звільнення Лойфа «Бабелю» підтвердили в пресслужбі СБУ.
Раніше журналісти «Української правди» помітили Лойфа на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця. За даними журналістів, Коломієць опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch Сергія Портнова, який нині мешкає на Кіпрі.
«Українська правда» стверджує, що 1 березня 2025 року в одному з ресторанів у центрі Києва святкували день народження Коломійця. У ресторані помітили керівника Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа.
Лойф отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Одна з імовірних причин відставки Шила — необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, заявив Forbes співрозмовник у правоохоронних органах.
Сам Шило теж завітав на святкування. Також там був колишній керівник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, стверджує «Українська правда». А ще — Сергій Олійник, відомий у кримінальному світі за прізвиськом «Умка». У 2021 році Олійник потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони.
У ресторані, за інформацією журналістів, також був син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в IT-сфері. Був присутній і його бізнес-партнер Самвел Акобян. До ресторану також приїздив колишній перший заступник директора Національного антикорупційного агентства Гізо Углава і столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі.
У Службі безпеки України «Бабелю» повідомили, що Анатолія Лойфа звільнили з посади «за рішенням голови Служби безпеки України». Коли саме ухвалили це рішення — не уточнили.