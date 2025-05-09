Стрілянина в Софіївській Борщагівці. Суд обрав запобіжний захід стрільцю

Києво-Святошинська окружна прокуратура повідомила про підозру 63-річному мешканцю Київщини за вбивство двох людей у Софіївській Борщагівці 8 травня. Його відправили під варту.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За клопотанням прокурора фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення суми застави.

Київська обласна прокуратура

Слідство зʼясувало, що 8 травня в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним і двома сусідами виник конфлікт, через який фігурант вистрілив з вогнепальної зброї та вбив військового і його тещу.

За версією слідчих, місяць тому військовий продав підозрюваному зброю за $1 000. Утім, 8 травня вони посварилися через оплату: військовий вимагав заплатити ще певну суму.

Після стрілянини чоловік зачинився у своєму домі. Спецпризначенці оточили дім і затримали його.