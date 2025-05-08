Не хоче померти багатим. Засновник Microsoft Білл Гейтс передасть 99% свого статку на благодійність

Один із найбагатших людей світу, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс обіцяє передати 99% свого статку до Фонду Гейтса, який витратить його впродовж 20 років для порятунку та поліпшення життя людей у ​​всьому світі. Йдеться про понад $200 мільярдів.

Про це він оголосив у заяві.

«Люди багато говоритимуть про мене, коли я помру, але я рішуче налаштований, що слова «він помер багатим» не будуть звучати. У мене забагато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям», — написав мільярдер.

І додав, що саме тому він вирішив повернути гроші суспільству набагато швидше, ніж планував спочатку. Коли Фонд витратить їх, то закриється. Це станеться 31 грудня 2045 року. Спочатку Білл і його колишня дружина Мелінда Гейтс хотіли, щоб Фонд припинив існування за кілька десятиліть після їхньої смерті.

«Я сподіваюся, що, прискорюючи наші пожертви, ми зможемо спрямувати світ на шлях до припинення смертей матерів та немовлят, яких можна було б уникнути, та витягнути мільйони людей з бідності», — так описує наступні цілі Фонду Білл Гейтс.

У Bloomberg і Reuters наголошують, що засновник Microsoft зробив цю заяву на тлі того, що найбагатші країни світу відмовляються від фінансування глобальної охорони здоровʼя. Наприклад, США вирішили не давати гроші на Всесвітню організацію охорони здоровʼя, USAID та Pepfar. Свої бюджети на допомогу скоротили й Велика Британія із Францією.