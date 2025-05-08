Звіт: Росія виправдовує удари по Україні «інформаційними алібі». Так їм вдається уникнути відповідальності

Росія системно використовує інформацію як зброю під час повномасштабного вторгнення в Україну. Так вона хоче приховати міжнародні злочини та уникнути відповідальності.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної компанії Global Rights Compliance і проєкту із документування воєнних злочинів The Reckoning Project.

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Ключовий компонент інформаційної стратегії Росії у війні проти України — це «інформаційні алібі». Це сфабриковані наративи, які мають на меті приховати правду та виправдати незаконні дії. Особливо активно цю стратегію застосовували під час вторгнення Росії до Сирії, зокрема, для заперечення використання сирійським урядом хімічної зброї проти власного народу та незаконних нападів на Сирійську цивільну оборону.

Наприклад, дослідження про обстріл пологового будинку № 3 у Маріуполі демонструє, як Росія використовувала інформаційне алібі, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл лікарні, неправдиво стверджуючи, що українські війська використовували її як військову базу.

На фото — 32-річна Ірина Калініна, яку виносять зі зруйнованого росіянами пологового будинку № 3. Цей момент задокументував фотограф Євгеній Малолєтка — його світлина облетіла світ. Ірина та її первісток Мирон загинули. Associated Press

За кілька днів до обстрілу пологового постійний представник Росії в ООН Василь Небензя збрехав, що пологовий будинок у Маріуполі зайняли українські військові. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повторила цей наратив за кілька годин до того, як пологовий зруйнували російські авіабомби.

Тобто так Росія виставила бомбардування лікарні як «провокацію», яку нібито організувала Україна.

За допомогою дезінформації Росія також звинуватила Україну в обстрілі табору військовополонених в Оленівці. Російські джерела звинуватили Україну в плануванні обстрілу установи — нібито щоб змусити мовчати свідків ймовірних воєнних злочинів, які, за російськими звинуваченнями, Україна нібито вчинила в Маріуполі. Пов’язані з Кремлем блогери заявляли, що Україна працювала разом із британською розвідувальною службою MI6, щоб убити військовополонених.

Напад на залізничний вокзал у Краматорську 8 квітня 2022 року показує, як російські дезінформаційні кампанії заклали підґрунтя для удару — хоча були докази, що станції використовують для евакуації цивільних.

Закривавлена дитяча іграшка на залізничному вокзалі в Краматорську. У 2022 році тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський передав її кризовому координатору ООН в Україні Аміну Аваду, аби той передав її у Міжнародний суд ООН в Гаазі.

Неправдиво звинувативши Україну у використанні «живих щитів» і заявивши про неминучий конфлікт, Росія створила собі інформаційне алібі. Так росіяни відвели від себе відповідальність за обстріл.

РФ поширює дезінформацію через понад 100 тисяч сторінок у соціальних мережах, а також велику мережу популярних телеграм-каналів. Ключову роль у цих зусиллях відіграють російські воєнні блогери. Їхню аудиторію оцінюють у близько 10 мільйонів людей.

Автори дослідження наголошують: Росія регулярно застосовує інформаційні алібі для того, щоб виправдати свої злочини та дискредитувати Україну.

Так, перед нападом на Каховську ГЕС 6 червня 2023 року постпред РФ при ООН Василь Небензя ще в жовтні 2022 року надіслав листа генеральному секретарю ООН та голові Ради Безпеки ООН. Там йшлося про «плани київського режиму знищити» Каховську ГЕС шляхом мінного нападу або масованого ракетного удару.