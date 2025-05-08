В Україні зʼявиться військовий омбудсман — Зеленський зареєстрував відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт № 13266 про військового омбудсмана. Його за підписом президента зареєстрували як невідкладний — парламент має розглянути документ позачергово.

Про це повідомила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

Президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Для цього створять окремий Офіс військового омбудсмана при главі держави — інституція стежитиме, щоб у секторі безпеки й оборони дотримувалися права людини, як це передбачає закон про нацбезпеку.

У законопроєкті також описано, як саме військові зможуть подавати скарги, як відбуватимуться перевірки у військових частинах, якщо порушено права військовослужбовців, та як омбудсман співпрацюватиме з іншими державними структурами.

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова повідомила, що до розробки законопроєкту залучили міністра оборони, офіцерів Центрального управління з питань захисту прав військовослужбовців Міноборони, а також експертів і представників громадянського суспільства.