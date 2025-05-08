В Україні зʼявиться військовий омбудсман — Зеленський зареєстрував відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт № 13266 про військового омбудсмана. Його за підписом президента зареєстрували як невідкладний — парламент має розглянути документ позачергово.
Про це повідомила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова.
Президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Для цього створять окремий Офіс військового омбудсмана при главі держави — інституція стежитиме, щоб у секторі безпеки й оборони дотримувалися права людини, як це передбачає закон про нацбезпеку.
У законопроєкті також описано, як саме військові зможуть подавати скарги, як відбуватимуться перевірки у військових частинах, якщо порушено права військовослужбовців, та як омбудсман співпрацюватиме з іншими державними структурами.
Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова повідомила, що до розробки законопроєкту залучили міністра оборони, офіцерів Центрального управління з питань захисту прав військовослужбовців Міноборони, а також експертів і представників громадянського суспільства.
- Станом на 20 січня Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова за перші 20 днів роботи отримала 3 876 звернень від військовослужбовців. Найчастіші запити — ненаправлення на військово-лікарську комісію та лікування і проблема переведення бійців між підрозділами.
- З усіх 3 876 звернень 302 не стосувалися захисту військовослужбовців, їх скерували до різних відомств. Ще частина військовослужбовців або їхніх рідних потребували консультації або роз’яснення. У таких випадках обмудсман надавала контакти юристів.