Генштаб ЗСУ: Росія втратила на фронті ще понад тисячу військових і систему ППО

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 961 970 тисяч військових убитими та пораненими.

За добу Сили оборони України знищили два російських танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, одну систему ППО, 141 дрон оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.