Міжнародні резерви України сягнули рекорду з початку повномасштабного вторгнення Росії — $46,7 мільярда. За місяць резерви зросли на $4,31 мільярда.

Про це повідомив Національний банк України.

У квітні міжнародні резерви зросли на 10,2%. Україна отримала багато грошей від міжнародних партнерів, а ще Нацбанк майже не витрачав свої запаси доларів для підтримки гривні — менше, ніж будь-коли з квітня 2024 року.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло $6,35 мільярда. Зокрема $4,86 мільярда від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility та ініціативи G7 («Великої сімки») ERA. Ще $1,29 мільярда від партнерів надійшло через рахунки Світового банку, а додаткові $192 мільйони — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

Додатково Україна отримала $990 мільйонів кредиту від Великої Британії в рамках ERA, але ці кошти не увійшли до резервів через їхнє цільове призначення.

На погашення та обслуговування зовнішнього боргу спрямували $517 мільйонів: $299 мільйонів — на валютні ОВДП, $169 мільйонів — Світовому банку, ще $49 млн — іншим кредиторам. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82 мільйони.

У квітні НБУ зменшив чистий продаж валюти на 17,1% порівняно з березнем 2025 року, продавши $2,21 мільярда і придбавши $0,02 мільярда до резервів. Переоцінка фінансових інструментів через зміну курсів і вартості додала до резервів $0,74 мільярда.

У квітні деякі інструменти, які тримає Нацбанк (наприклад, облігації США чи ЄС), подорожчали на світових ринках або їхня вартість у перерахунку на долар зросла через зміну курсів валют. Тож завдяки перерахунку загальна сума міжнародних резервів зросла на $742 мільйони.

Наразі міжнародні резерви України забезпечують покриття 5,6 місяця імпорту.

Номінально актуальний показник резервів найбільший за всю історію України, проте з урахуванням поправки на інфляцію він не є максимальним. Наприклад, у серпні 2008 року резерви становили $38 мільярдів, що в нинішніх цінах еквівалентне $55,5 мільярда, кажуть в українському Forbes.