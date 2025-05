Marvel під час прокату офіційно змінила назву нового фільму «Громовержці*» і розкрила головний сюжетний поворот стрічки

Marvel офіційно змінила назву фільму Thunderbolts* (укр. «Громовержці* ») на The New Avengers (укр. «Нові Месники»), розкривши головний сюжетний поворот стрічки (у новині можливі спойлери).



Про це пише Variety.

Marvel Studios змінила назву свого нового блокбастеру Thunderbolts* під час премʼєрного вікенду — тепер він офіційно називається The New Avengers. У Лос-Анджелесі на гігантському білборді, який рекламував стрічку, стару назву замінили на нову.

Фанати давно цікавилися, чому в офіційній назві фільму Thunderbolts* стояла зірочка. Відповідь дає третій акт стрічки: Валентина Алегра де Фонтейн, яку грає Джулія Луї-Дрейфус, офіційно називає команду «Новими Месниками». До складу команди входять Єлена Бєлова (Флоренс Пʼю), Баки Барнс (Себастіан Стен), Червоний Захисник (Девід Гарбор), Джон Вокер (Ваєтт Рассел), Примара (Ганна Джон-Кеймен) і Сентрі (Льюїс Пуллман).

Режисер стрічки Джейк Шраєр пояснив у коментарі The New York Times, що зміна назви була продуманою частиною маркетингового плану.

«Якщо Вал намагається провернути трюк і «продати» світу «Нових Месників», ми теж можемо це зробити. Особливо враховуючи, що зірочка була в назві фільму вже рік. Сподіваємось, це не виглядає натужно — ми все це планували», — каже він.

Режисер додав, що Marvel підтримала ідею з відкритим маркетинговим «розкриттям» сюжету.

У сцені після титрів стає зрозуміло, що «Нові Месники» живуть у колишній штаб-квартирі Avengers, яку тепер називають Watchtower. Команда також бере участь у судовій тяганині з Капітаном Америка, роль якого виконує Ентоні Макі, через авторські права на логотип «Месників».

Фільм Captain America: Brave New World закінчився тим, що Сем Вілсон вирушає у місію, щоб зібрати нову команду. Персонажі із Thunderbolts* повернуться наступного літа в стрічці Avengers: Doomsday, де, ймовірно, обʼєднаються з оригінальними «Месниками» та «Фантастичною четвіркою», аби протистояти новому мегазлодію у виконанні Роберта Дауні — молодшого.

Ще один натяк на майбутнє франшизи зʼявляється у другій сцені після титрів: на орбіту Землі входить корабель «Фантастичної четвірки», який прибуває з іншого виміру під знайому музичну тему команди.

Як розповів Шраєр у коментарі Variety, цю сцену знімали близько чотирьох тижнів тому, і режисером був не він — це робота братів Руссо на знімальному майданчику Avengers: Doomsday. Шраєр був присутній під час зйомки і назвав це цікавим досвідом:

«Ми всі працювали над сценою, щоб вона чесно відображала стан наших персонажів. Але також ми передавали їх у новий світ, з іншим масштабом. Було цікаво побачити, як їх веде інший режисер в іншому контексті», — наголосив він.

Наступний фільм Marvel — Fantastic Four: The First Step* — вийде в кінотеатрах 25 липня.