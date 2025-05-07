У Москві бояться українських дронів перед «парадом перемоги». Огляд матеріалів іноземних медіа 6 травня

Одразу кілька авторитетних іноземних медіа написали про атаки українських дронів на російську столицю й страх керівництва країни-агресора, що це осоромить Путіна перед іноземними лідерами, запрошеними на «парад перемоги» 9 травня. Так, The Guardian згадує, що вже другу ніч підряд українські безпілотники атакують Москву чи підмосковні райони ― через них навіть закривали місцеві аеропорти. І саме бажанням убезпечитись від дронів журналісти пояснюють пропозицію Володимира Путіна оголосити перемирʼя з 8 по 10 травня. Він просто не хоче зганьбитися закритими аеропортами, зокрема перед Сі Цзіньпіном.

Al Jazeera, пишучи про атаки безпілотників, зазначає, що одна з головних цілей таких атак ― збадьорити українців на тлі ненайкращих новин із фронту чи щодо міжнародної допомоги. Помітної шкоди у Москві безпілотники досі не завдали ― однак сам факт того, що українська зброя може завдати росіянам стільки клопоту, надихає.

Найдетальніший же текст на цю тему вийшов у The Washington Post. Видання цитує російські джерела, які припускають, що в ході святкування «дня перемоги» у Москві та прилеглих регіонах можуть вимкнути мобільний інтернет. Саме для того, щоб ускладнити навігацію для дронів ― і, можливо, з інших безпекових міркувань.

Також видання цитує неназваного українського військового, який стверджує, що Москву дрони не атакуватимуть. Мовляв, до 9 травня туди стягнуть усю можливу ППО, столиця Росії буде захищена краще, ніж зазвичай ― і дрони навряд чи долетять далеко. Але, відповідно, будуть гірше захищені інші російські регіони ― тому для Сил оборони України логічним буде запустити дрони по інших російських регіонах. І цього варто очікувати.

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