Європарламент зняв недоторканність із депутата та кандидата в президенти Польщі — нещодавно на його мітингу зірвали український прапор

Під час голосування у Страсбурзі Європейський парламент підтримав рішення про зняття депутатської недоторканності з євродепутата Гжегожа Брауна, який балотується в президенти Польщі.

Про це пише RMF FM.

Це стало продовженням процесу, який почався в Польщі: раніше аналогічне рішення ухвалив польський парламент. Після того як Браун став євродепутатом за підсумками виборів у червні 2024 року, прокуратура звернулася до Європарламенту із запитом про скасування імунітету, що захищає політика від судового переслідування.

Основне розслідування веде Окружна прокуратура у Варшаві. Воно стосується подій грудня 2023 року, коли Браун під час офіційної церемонії у Сеймі загасив ханукальні свічки за допомогою вогнегасника.

Згаданий інцидент — не єдиний епізод, який розслідує прокуратура. Серед обвинувачень:

зрив лекції про Голокост у Німецькому історичному інституті;

інцидент у Краківському суді, де Браун виніс різдвяну ялинку, встановлену суддями, та викинув її у смітник.

За словами міністра юстиції Адама Боднара, у запиті на зняття імунітету йдеться про намір предʼявити Брауну обвинувачення у скоєнні семи кримінальних правопорушень. Зокрема:

два — стосуються застосування фізичної сили та образи лікаря, директора Національного центру кардіології;

три — охоплюють різні хуліганські дії;

ще два — пов’язані зі скандальною поведінкою у польському Сеймі: публічна образа релігійної святині та фізичне насильство щодо людини, яка намагалася втрутитися в ситуацію.

Міністр також згадав інший епізод, який розслідує прокуратура. Йдеться про події 16 квітня 2024 року в лікарні в Олешниці. Того дня Браун увірвався до закладу й намагався перешкодити роботі гінекологині Гізелі Ягєльської. Вона провела аборт на 36-му тижні вагітності пацієнтці, яка перебувала у вкрай тяжкому психічному стані. Браун стверджував, що проводить «громадянське затримання». Водночас лікарка, яка була на зміні, не змогла потрапити до своїх пацієнток.