Туреччина планує створити власний атомний підводний човен — це тепер національна ціль

Новою метою Військово-морських сил Туреччини проголосили будівництво атомного підводного човна — тепер це національна ціль країни.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу — вперше про цю мету говорить публічно один з найвищий посадовців.

«Ми будуємо підводний човен, незалежний від іноземних держав, що було нашим національним бажанням протягом 139 років», — сказав він.

За словами турецького експерта Девріма Яйлали, підводні човни — це потужний інструмент проєкції сили, і якщо вони будуть у Туреччини, то Анкара стане частиною дуже обмеженого клубу країн, до якого вже входять США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Індія.

Щоб реалізувати такий проєкт, потрібні розвиток технологій, економіки, освіти й людського капіталу. Туреччина збирається використати свій досвід у створенні власних бойових кораблів (проєкт MİLGEM) і підводних човнів (проєкт MİLDEN).

Атомні човни можуть працювати без суттєвих обмежень, бо не потребують дозаправки, і можуть діяти в будь-якій точці світу. Це відкриває нові можливості в розвідці, обороні, демонстрації сили на глобальному рівні.