OpenAI відмовилася від ідеї стати комерційною компанією

Компанія OpenAI вирішила, що її неприбуткова організація й надалі контролюватиме комерційний підрозділ. Раніше вона планувала перетворитися на звичайну прибуткову компанію.

Про це йдеться у пресрелізі.

За словами представників OpenAI, їхній бізнес-підрозділ, який з 2019 року підпорядковується неприбутковій частині організації, перетворять на корпорацію публічного блага (Public Benefit Corporation або PBC). Неприбуткова організація залишиться головним власником і контролюватиме цю корпорацію.

Рішення змінили після консультацій з громадськими лідерами та генеральними прокурорами штатів Делавер і Каліфорнія. В OpenAI подякували за ці розмови й заявили, що прагнуть і надалі обговорювати, як найкраще реалізовувати свою місію.

Компанію OpenAI заснували у 2015 році як неприбуткову організацію, у 2019 вона стала так званою компанією з обмеженим прибутком (capped-profit) і зберегла за собою окрему неприбуткову структуру, що володіє контрольним пакетом акцій.

OpenAI пояснювала нову попередню спробу змінити форму власності на прибуткову тим, що це треба для залучення інвестицій, які, зокрема, планували направити на благодійні проєкти у сфері охорони здоров’я, освіти та науки. Натомість неприбуткова частина компанії отримала б мільярди доларів прибутку як великий акціонер.

Цю ідею розкритикували. Серед критиків був Ілон Маск — один з перших інвесторів OpenAI. Він подав до суду, звинувативши компанію в зраді початкової місії, яка полягала в забезпеченні загального блага для людства через розробку штучного інтелекту, і просив суд зупинити процес перетворення OpenAI на прибуткову компанію. Суддя відмовив, але справа піде на розгляд присяжних у 2026 році.

OpenAI потрібно завершити перетворення на комерційну компанію до кінця цього чи наступного року, інакше вона може втратити частину нових інвестицій.