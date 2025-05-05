Телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику, що «дивиться» прямо в бік Землі

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував зображення спіральної галактики NGC 3596, яка розташована на відстані 90 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Лева.

Про це передає Європейське космічне агентство.

Галактику відкрив у 1784 році астроном Вільям Гершель — згодом на його честь назвали європейську космічну обсерваторію Herschel.

ESA / Hubble / NASA

З нашого погляду NGC 3596 видніється майже ідеально «обличчям вперед», показуючи акуратно закручені спіральні рукави, у яких розташовані зорі, газ і пил галактики. Там найактивніше відбувається утворення зір, що можна помітити за яскравими рожевими ділянками, де формуються зорі, і блакитними молодими зірками.

Спочатку науковці не могли пояснити, чому рукави не закручуються до центру з часом, адже галактика постійно обертається. Зараз дослідники вважають, що спіральні рукави — це не фіксовані структури, а тимчасові області з більшою густиною. Зорі, газ і пил проходять крізь ці ділянки, як машини в заторі: сповільнюються й скупчуються, а потім рухаються далі.