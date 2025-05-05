У Таїланді школярам дозволили носити довге волосся — вперше з 1975 року

Протягом десятиліть у Таїланді школярів змушували дотримуватися суворих правил щодо зовнішнього вигляду. Хлопці мали носити короткі армійські стрижки, а дівчата — рівні зачіски до вух. Але врешті-решт цей наказ скасували.

Про це пише CNN.

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Правила ще в 1975 році встановила військова диктатура. Вони відображали авторитарну культуру Таїланду, де цінувалися слухняність і однаковість. Учням пояснювали: якщо ти дотримуєшся правил — ти «хороша людина». Якщо ж учень порушував правила, то зазнавав публічного покарання.

Один із таких випадків стався з тоді 13-річним учнем Кхао Клонгом. Він з іншими дітьми прийшли на щорічну перевірку зовнішнього вигляду, яку проводили шкільні вчителі. Викладач зауважив, що волосся Кхао задовге — тож він частково поголив йому голову на очах у всієї школи. Учитель навмисно залишив стрижку незавершеною, щоб хлопець ходив так до кінця дня.

«Це було соромно — наче тебе виокремили, виставили на посміховисько, ізолювали. Тебе підстригли так, щоб це виглядало потворно. Я пам’ятаю, як повернувся в клас, і всі просто розсміялися вголос», — згадує Кхао Клонг, тепер йому 20, він навчається в університеті.

Тайський перукар у Бангкоку машинкою стриже учня 31 липня 2013 року — невдовзі після того, як у країні дещо послабили правила для зачісок школярів. Getty Images

Випадок із Кхао Клонгом не поодинокий. Лише у 2013 році правила для зачісок трохи пом’якшили: хлопцям дозволили відпускати волосся до основи шиї, а дівчатам — ще довше, за умови, якщо воно зібране в зачіску. Утім, навіть кілька зайвих сантиметрів волосся вважали серйозним порушенням.

Із часом молодь почала чинити опір. У 2020 році школярі по всій країні вийшли на протести: вони вимагали не лише змін до Конституції та обмеження влади монархії, а й свободи самовираження в школах. Рух «Погані учні» закликав скасувати застарілі правила, а підлітки влаштовували колоритні акції — наприклад, голили собі голови прямо перед Міністерством освіти або розвішували шкільну форму на парканах як символ протесту.

Протестувальниця вішає шкільну форму на воротах Міністерства освіти Таїланду під час мітингу «Поганий учень» у Бангкоку, 1 грудня 2020 року. Getty Images

У 2023 році Міністерство освіти Таїланду скасувало обов’язкові зачіски. А вже в березні 2025 року Верховний суд визнав старі правила неконституційними і такими, що «надмірно обмежують особисту свободу».

Суд визнав, що такі суворі обмеження зачісок не відповідають нормам сучасного суспільства й завдають шкоди психічному здоров’ю дітей.

Деякі учні були в захваті. Наприклад, 16-річна Нітчая Крайсріваттана згадує, як раніше в школі дітей щотижня перевіряли на «відповідність» зовнішності. Їй навіть знижували бали за надто довге волосся. Тепер усе виглядає «розслабленіше», каже вона.

Однак інші учні досі занепокоєні: вони бояться, що в окремих школах далі каратимуть учнів за порушення — навіть без підтримки уряду.