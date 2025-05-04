Учені розкрили таємницю 300-річної мумії з австрійського села — її бальзамували через анус

Учені розгадали таємницю надзвичайно добре збереженої мумії із крипти церкви Святого Томи в австрійському селі Блазенштайн. Тіло збереглося завдяки бальзамуванню через анус.

Результати дослідження науковців опублікували в журналі Frontiers in Medicine.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Довкола мумії довгий час точилися припущення. Наймовірніше, це священник XVIII століття Франц Ксавер Зідлер фон Розенегг. На момент смерті йому було 35—45 років. За життя він любив курити люльку, гарно харчувався та мав хронічний туберкульоз, від якого зрештою й помер.

Останки чоловіка стали об’єктом паломництва: люди вірили, що вони можуть мати цілющі властивості. У мумії збереглися шкіра та інші тканини. Причому тіло збереглося значно краще за голову та кінцівки.

Фото мумії спереду і ззаду.

Учені зʼясували, що у черевній порожнині та в районі тазу чоловіка була суміш із тирси, фрагментів гілок і різних тканин, зокрема розшитої льняної та шовку — доступних на той час матеріалів. Найімовірніше, що їх ввели через пряму кишку священника, щоб зберегти тіло непошкодженим.

Крім того, всередині тіла чоловіка знайшли скляну намистину, яка могла бути частиною вишивки на тканині з церкви. Токсикологічний аналіз введеної священнику суміші показав, що вона була просякнута розчином з великою кількістю іонів цинку, імовірно солей хлориду цинку з невеликим додаванням аміаку, і незначною кількістю міді — такий розчин посприяв би висушуванню тіла зсередини.

Церква Святого Томи в австрійському селі Блазенштайн.

Один із авторів дослідження доктор Андреас Нерліх зазначив, що це стало несподіванкою, адже на тілі мумії не було зовнішніх ознак подібного втручання. Тканини тіла не були розрізані, тому єдиним можливим шляхом доступу була пряма кишка. Дослідник наголосив, що цей спосіб суттєво відрізняється від раніше відомих методів бальзамування, зокрема єгипетських.

Ці дані узгоджуються з відомими фактами про Зідлера, зазначають дослідники. Аналіз зразків кісток, зубів і шкіри показав, що його раціон відповідав харчуванню місцевого парафіяльного священника — у ньому був високий вміст продуктів тваринного походження та зернових культур, типових для Центральної Європи.