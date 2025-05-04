Генштаб: Сили оборони України за добу знищили два літаки РФ і 11 її танків

Упродовж минулої доби, 3 травня, Росія втратила 1 340 військових убитими й пораненими, а ще десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України знищили 11 російських танків, 24 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, два літаки, 163 дрони оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 129 одиниць автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 956 810 тисяч військових убитими і пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.