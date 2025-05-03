В Австралії відбулися парламентські вибори — партія чинного премʼєра може здобути більшість

В Австралії пройшли парламентські вибори. Партія лейбористів на чолі з чинним прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе, попередньо, здобула більшість у парламенті.

Про це пишуть ABC та BBC.

Станом на 18:30 (за київським часом) підрахували майже 70% голосів. Лейбористська партія Альбанезе набирає найбільше голосів і вже здобула 85 місць у нижній палаті парламенту (зі 150).

Ліберально-національна коаліція посіла друге місце, поки в неї 41 місце.

Як зазначає CNN, перемога Альбанезе робить його першим за два десятиліття премʼєр-міністром Австралії, який повторно переобрався. У своїй промові після виборів він сказав, що австралійці проголосували за справедливість і «силу, щоб проявити мужність у випробуваннях і доброту до тих, хто цього потребує».

Тим часом керівник опозиції, лідер Ліберально-національної коаліції Пітер Даттон програв місце у своєму окрузі в Діксоні. Таким чином, в Австралії вперше з 2007 року очільник партії не отримав депутатського крісла.