Президент Сербії достроково перервав візит до США через хворобу — його госпіталізували

Президент Сербії Александар Вучич через проблеми зі здоров’ям перервав візит до США і потрапив до лікарні.

Про це повідомила сербська державна телерадіокомпанія РТС.

Сербський президент відчув себе зле на зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем, а також сербськими підприємцями з Америки.

РТС описує хворобу Вучича як «раптову», але не уточнює, про що йдеться. Після консультацій з лікарями Вучич повернувся до Сербії, відмовившись від участі в кількох зустрічах, заради яких приїжджав до США.

Коли Вучич повернувся до Белграда, його госпіталізували до Військово-медичної академії.

Раніше під час візиту до США Вучич заявив, що поїде до Москви 9 травня, оскільки дав слово Путіну.