США успішно випробували гіперзвукову ракету за технологією морського пуску

США на космодромі на мисі Канаверал, штат Флорида, провели успішне льотне випробування гіперзвукової ракети, запущеної за принципом ракет морського базування.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Випробування стали першим запуском ракети з можливістю швидкого удару, що використовує технологію холодного запуску.

Така технологія дозволяє ВМС виводити ракету з платформи та досягати безпечної відстані над кораблем перед запалюванням першого ступеня.

«Це технічне досягнення наближає на один крок до виконання нашої ролі в забезпеченні безпечного і надійного гіперзвукового потенціалу ВМС», — сказав віцеадмірал Джонні Р. Вулф — молодший.