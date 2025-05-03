Удар по Харкову: кількість поранених зросла. У прокуратурі розказали, чим РФ атакувала місто

Через російську дронову атаку на Харків ввечері 2 травня кількість постраждалих зросла до 51. Серед них — двоє дівчат віком 11 і 16 років. Люди отримали різного ступеня тяжкості травми і гострий шок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ворог застосував щонайменше 15 БпЛА, попередньо – типу «Герань-2». Росіяни били по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, повідомили в місцевій прокуратурі.





Цей тип озброєння спричиняє сильний вибух і високотемпературну хмару, яка призводить до великих руйнувань і значної кількості жертв серед мирного населення. Використання такої зброї є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права.



Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнних злочинів.

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували всі пожежі в місті, які виникли через масований удар БпЛА. Через влучання та падіння уламків спалахнуло 10 пожеж у різних районах міста: Слобідському, Основ’янському, Салтівському та Київському. Горіли приватні й багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, підприємства, автомобілі тощо.