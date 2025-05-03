Вночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами та понад 180 дронами. Скільки цілей збила ППО

У ніч проти 3 травня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 183 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Українська ППО збила 77 ворожих БпЛА, ще 73 безпілотники локаційно втрачено без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала повітряні цілі із таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Зокрема, у Харкові зафіксували 17 прильотів у різних місцях і районах міста, подекуди спалахнули пожежі.



У різних часинах Харкова пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Востаннє, коли оновлювали дані про наслідки російської атаки, повідомляли про 47 постраждалих, серед них — 11-річна дитина. На той момент у лікарнях перебувало 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.