Ізраїль вдарив поблизу президентського палацу в Дамаску. Кажуть, що хочуть захистити друзську меншину в Сирії

Ізраїль зранку 2 травня атакував ціль поблизу президентського палацу в столиці Сирії Дамаску. Це відповідь на насильство в Сирії проти друзської меншини країни.



Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу й міністр оборони країни Ісраель Кац, передає Reuters, Time of Israel.

Ізраїльські військові заявили, що удар було завдано «поруч із районом палацу Ахмеда Хусейна аш-Шараа в Дамаску», не уточнюючи цілі. Сирійська влада не коментувала.

«Це чіткий сигнал сирійському режиму. Ми не дозволимо відправити війська на південь від Дамаска чи створити будь-яку загрозу для громади друзських народів», — заявили прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац.

Останній наголосив, що нинішній лідер Сирії Мухаммад аль Джулані має захистити друзів у передмістях Дамаска від атак джихадистських повстанців і забезпечити, щоб сотні тисяч друзів у Свейді та Джебель-ель-Друзі могли самостійно оборонятися, і не залежати від джихадистських формувань, які надсилають у села.

«Наш обов’язок — захистити друзів у Сирії заради наших братів-друзів в Ізраїлі, їхньої відданості державі та їхнього величезного внеску в безпеку Ізраїлю», — наголосив Кац.

Що передувало

Мухаммад аль Джулані, який раніше командував «Аль-Каїдою» і порвав із нею у 2016 році, не раз заявляв про намір керувати Сирією інклюзивно. Проте останні випадки міжрелігійного насильства, зокрема масове вбивство алавітів у березні, спричинили тривогу серед меншин, які побоюються посилення влади ісламістів.

