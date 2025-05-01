Посадовцям з Дніпропетровщини, підозрюваним у поставці бракованих снарядів для ЗСУ, обрали запобіжні заходи

Шевченківській районний суд Києва обрав запобіжні заходи для посадовців оборонного заводу в Дніпропетровській області. Їх підозрюють у поставці партії бракованих мінометних мін для українських військових.

Про це повідомляє кореспондент «Суспільного».

30 квітня запобіжний захід обрали гендиректору підприємства Леоніду Шиману. А вже 1 травня запобіжний захід отримав його перший заступник Олексій Кириченко.

Також Служба безпеки затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та голову групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська. Запобіжні заходи їм обрали в середу.

Усіх чотирьох підозрюваних триматимуть під вартою до 27 червня без права внесення застави. Кореспонденти «Суспільного» в суді передавали, що прокурори подали клопотання про закритий судовий розгляд.

«У клопотанні по кримінальному провадженню і доданих матеріалах міститься інформація з обмеженим доступом, а саме про технічні характеристики, методи, логістику постачання ЗСУ, інформація про військові підрозділи, розташування та рівень забезпечення», — аргументував прокурор Богдан Ольховий.

Що відомо про справу

Шимана, Кириченка, Шкуренка і Яреська затримали 29 квітня. За версією слідства, на початку 2024 року керівники заводу уклали договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Підприємство мало поставити армії оптові партії 120-мм мінометних мін.

Як повідомляє СБУ, фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. Через це капсуль від основного метального заряду був несправний, а весь пороховий заряд працював нестабільно. У звіти внесли неправдиві дані. Таким чином, на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-1 ККУ. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.